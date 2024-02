Quanto stanno guadagnando gli artisti di Sanremo 2024 dagli stream su Spotify?

Il Festival di Sanremo 2025 si è ormai concluso da una settimana, con la vittoria de “La Noia” di Angelina Mango, e le varie società di analisi stanno pubblicando delle analisi sul riscontro che hanno ottenuto le canzoni sulle piattaforme di streaming.

In particolare, uno studio condotto ad Casinoitaliani dimostra come “La Noia” di Angelina Mango abbia superato quota 18 milioni di stream su Spotify, ma nonostante ciò non è la più ascoltata. Nella ricerca ci si sofferma sui guadagni che stanno portando a casa gli artisti su Spotify, tenendo conto che ogni 1000 ascolti si può arrivare a guadagnare 70 Euro.

Secondo i calcoli effettuati, la situazione è la seguente:

Tuta Gold - Mahmood: 27.345.995 ascolti - € 101.727,10 I p’me, tu p’ te - Geolier: 25.188.621 ascolti - €93.701,67 Sinceramente - Annalisa: 19.204.778 ascolti - €71.441,77 La Noia - Angelina Mango: 18.326.687 ascolti - €68.175,28 Casa Mia - Ghali: 15.540.633 ascolti - €57.811,15 Tu No - Irama: 14.367.019 ascolti - €53.445,31 Vai! - Alfa: 9.680.687 ascolti - €17.618,75 Pazza - Loredana Bertè: 7.729.942 ascolti - €28.755,38 Fino a qui - Alessandra Amoroso: 5.855.624 ascolti - €21.782,92 Capolavoro - Il Volo: 4.736.224 ascolti - €17.618,75

Insomma, la classifica degli stream, che secondo molti sarebbe anche più indicativa rispetto a quella finale del Festival, è ben diversa rispetto a quella che ha annunciato Amadeus.