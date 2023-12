GTA e la moda lusso: da Crowex a Sessanta Nove, marche che omaggiano Rolex e Louis Vuitton

La serie GTA nasconde da sempre omaggi, referenze, citazioni e parodie di brand famosi: vale per le auto (a proposito, ecco quattro auto famose avvistate nel trailer di GTA 6) ma anche e sopratutto per l'abbigliamento e gli accessori, con stampe all-over che omaggiano i marchi di lusso più famosi. Ecco cinque brand di GTA completamente inventati che "imitano" marche realmente esistenti.

Sessanta Nove - Louis Vuitton

Sessanta Nove torna in GTA VI, parliamo di un brand di lusso che propone una vasta gamma di articolo tra cui felpe, costumi di bagno, giubbotti, sneakers, pantaloni e borse. Vi ricorda qualcosa? Esatto, le grafiche sono ispirate al motivo monogram di LV e il richiamo è piuttosto evidente, non trovate?

Sebastian Dix - Christian Dior

Sebastian Dix produce occhiali di lusso e tanti altri prodotti di abbigliamento di alta fascia. Il nome è una parodia del marchio Christian Dior, il logo "Dis" è invece l'abbreviazione di "Disrespect" per evidenziare l'attitudine ribelle del brand.

Crowex - Rolex

Perseus - Hermes e Versace

Kevin Clone - Calvin Klein

, con modelli che "omaggiano" il design di Submariner e Datejust.Anche il logo riprende riprende quello della maison svizzera, così come il font e il colore verde del marchio.Perseus è una catena di negozi di abbigliamento luxury che crea capi sartoriali "ispirati" alle creazioni diTra i capi in vendita troviamo camice, giacche, pantaloni e scarpe per chi ama vestire sempre elegante, alla moda e al passo con i tempi, senza rinunciare alla qualità.Kevin Clone è ovviamente un "clone" divisto in GTA San Andreas e Liberty City Stories.Il negozio vende abbigliamento di ogni genere con un logo che ricorda quello del più famoso marchio di moda, con le iniziali invertite e dunque la sigla diventa KC anziché CK.