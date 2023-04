Grimes consente a tutti di usare la sua voce IA dividendo le royalties

Mentre Elon Musk fonda la sua azienda IA, un nome ben noto all'imprenditore sta effettuando un passo in avanti in termini di intelligenza artificiale applicata al mondo musicale. Infatti, l'artista canadese Grimes ora consente a tutti di creare una canzone IA con la sua voce, a patto che le royalties vengano distribuite equamente.

Sì, avete capito bene: a pochi giorni dalla questione del falso brano IA di Drake e The Weeknd, Grimes ha dichiarato che essenzialmente tutti potranno realizzare brani "con lei". Ciò che la musicista canadese chiede, stando anche a quanto riportato da Gizmodo, è "banalmente" il 50% di royalties, in una suddivisione 50/50 che è ciò che Grimes ha dichiarato di applicare quando collabora con altre persone.

No, non siamo in Cyberpunk 2077: le canzoni fatte da IA sono ormai realtà e Grimes è "semplicemente" una delle prime artiste a tentare di sfruttare la sua fama per guadagnare "senza dover muovere un dito", considerando che le canzoni fatte con intelligenza artificiale da altre persone non richiedono di fatto il coinvolgimento diretto della cantante (se non in termini di royalties, si intende).

In ogni caso, l'idea è venuta all'artista proprio dopo aver visto la succitata questione della falsa canzone IA di Drake e The Weeknd, cosa che ha portato a un tweet di Grimes legato alla giornata del 24 aprile 2023. "Dividerò il 50% dei diritti d'autore su qualsiasi canzone di successo generata dall'intelligenza artificiale che utilizzi la mia voce. È lo stesso accordo che farei con qualsiasi artista con cui collaboro. Sentitevi liberi di usare la mia voce senza penalità. Non ho etichette e vincoli legali", scrive Grimes.

Non solo, Grimes va anche oltre: "Penso che sia bello essere fusi con una macchina e mi piace l'idea di "aprire" tutta l'arte ed eliminare il copyright". Nel caso ve lo stiate chiedendo, certo, in un altro tweet di Grimes si legge: "Stiamo realizzando un programma che dovrebbe simulare bene la mia voce, ma potremmo anche caricare stem e campioni". Per il resto, l'artista ha chiesto di non usare la sua voce per questioni controverse, in quanto saranno le uniche situazioni contro cui potrebbe procedere con reclami lato copyright per tutelarsi.

Insomma, chiaramente si fa riferimento a un esperimento appena ideato, dunque mancano ancora alcuni dettagli, ma per ora Grimes sembra effettivamente intenzionata a procedere in questo progetto. Va detto che si tratta di un'artista da lungo tempo legata al mondo Tech: pensate che una volta Elon Musk dichiarò che Grimes sarebbe una simulazione della sua mente. Questo giusto per farvi avere un quadro più ampio del personaggio (nel caso non abbiate mai visto i più recenti video musicali come quello del brano New Gods).

Sarà a questo punto interessante vedere se il mondo del Web risponderà (ma ci sono probabilmente pochi dubbi in merito) e soprattutto se si tratterà di una mossa vincente, magari in grado di far diventare virali alcune canzoni e far guadagnare ampiamente Grimes dalle royalties. Da notare, per il resto, che non è la prima volta che l'artista canadese sperimenta con l'intelligenza artificiale. Infatti, in passato era già stata resa disponibile una ninna nanna IA di Grimes.