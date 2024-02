Grifondoro o Serpeverde? Il Cappello Parlante LEGO Harry Potter è realtà, e parla davvero!

In occasione del 20° anniversario dell'uscita cinematografica del Prigioniero di Azkaban, LEGO ha rilasciato cinque nuove minifigure di Harry Potter della linea BrickHeadz. Ma le novità del 2024 per gli appassionati del maghetto di Hogwarts non sono finite. Al contrario: ecco il Cappello Parlante di LEGO in funzione. Sì, parla davvero!



Il Cappello Parlante LEGO è appena stato annunciato dall'azienda di Billund, e sarà disponibile dal 1° marzo 2024 su LEGO Store. Il set, che è il numero 76429, è adatto solo agli utenti adulti e non ha un costo bassissimo, dal momento che il suo prezzo è pari a 99,99 Euro sullo store italiano. I preordini del prodotto sono attivi già da oggi.



Pur non trattandosi di uno dei set LEGO Harry Potter precedentemente confermati per il 2024, il Cappello Parlante potrebbe attirare tantissimi fan delle avventure del maghetto ideato da J.K. Rowling per via di una particolarità esclusiva: il cappello parla davvero! Come potete vedere dal post su X del designer LEGO George Gilliat disponibile in calce a questa notizia, vi basterà spingere verso il basso la punta del cappello per farvi indirizzare in una delle quattro Case di Hogwarts, ovvero Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso e Corvonero.



Gli effetti audio sono ottenuti grazie ad un nuovo blocco sonoro targato LEGO, visibile sempre nel video in calce e che può essere attivato anche premendo sulla base del cappello, che peraltro farà aprire la bocca ed assumere un'espressione corrucciata all'oggetto incantato. Il blocco sonoro potrà facilmente essere estratto e reinserito nel retro del cappello, permettendovi così di cambiare le batterie quando quelle incluse si scaricheranno.



Il Cappello Parlante può pronunciare svariate frasi per identificare il vostro casato di riferimento, anche se queste ultime risultano tutto sommato simili tra loro: in totale, LEGO spiega che i suoni disponibili nel blocco sonoro saranno ben 31. Il set verrà venduto insieme ad un base su cui appoggiare il cappello quando non viene utilizzato, nonché con una minifigure speciale di Harry Potter che, ovviamente, sta indossando l'indumento magico. In totale, il modellino comprende 561 pezzi.