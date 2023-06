I Greta Van Fleet tornano in Italia: lo Starcatcher World Tour fa tappa a Bologna

Quando manca sempre meno al 21 Luglio, ovvero quando sarà disponibile il nuovo album dei Greta Van Fleet, la band americana ha annunciato i gruppi spalla che li accompagneranno nel tour che toccherà non solo gli USA, ma anche l’Europa e l’Italia.

La band infatti farà tappa a Bologna, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno per la precisione, il prossimo 30 Novembre 2023. Ad aprire il concerto ci saranno i Black Honey, band indie britannica che ha alle spalle due album, di cui l’ultimo “A Fistful of Peaches”, disponibile in formato fisico e streaming dallo scorso 17 Marzo 2023.

I biglietti dei Greta Van Fleet sono disponibili su Ticketone, Ticketmaster e tutte le piattaforme di vendita ai seguenti prezzi

Gold Circle: 73,20

Parterre in piedi: 61 Euro

Primo settore numerato: 67,1 Euro

Secondo settore numerato: 54,9 Euro

Terzo settore numerato: 48,80 Euro

La band ha già pubblicato due singoli tratti dal nuovo album: Meeting The Master e Sacred The Thread. Il primo è descritto come un singolo che “scruta in un mondo esoterico raccontato dalla parola di un saggio insegnante”, cantato con “la voce di un devoto credente”.

A dimostrazione di come il successo dei Greta Van Fleet continui ad essere importante, il gruppo accompagnerà i Metallica in alcune date del tour mondiale di 72 Seasons.