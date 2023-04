Greta Van Fleet, annuncio a sorpresa: arriva il nuovo album, disponibile il primo singolo

A poco più di due anni da "The Battle at Garden's Gate", i Greta Van Fleet sono pronti a tornare ed a sorpresa hanno annunciato "Starcatacher", il nuovo album disponibile dal 21 Luglio 2023 sulle principali piattaforme di streaming e nei negozi di dischi.

Contestualmente all'annuncio dell'album, la band dei fratello Kiskzka ha anche pubblicato "Meeting the Master", il primo singolo estratto dal terzo lavoro della band del Michigan che più volte è stata paragonata per sonorità, stile e per la voce di Joshua ai primi Led Zeppelin.

Commentando "Meeting the Master", il gruppo ha spiegato che il singolo "scruta in un mondo esoterico raccontato dalla parola di un saggio insegnante", e viene cantato "con la voce di un devoto credente" per descrivere l'amore dei seguaci verso il loro maestro e la loro "ferma fede nella sua visione".

Per Starcatcher, la band ha deciso di registrare la musica dal vivo, in modo tale da capitalizzare l'incredibile successo ottenuto durante i concerti che negli ultimi anni hanno toccato anche il nostro paese. All'album ha lavorato anche il produttore vincitore di un Grammy, Dave Cobb, il quale ha registrato "segretamente" i quattro componenti mentre stavano mettendo insieme le idee. In questo modo, di fatto, quelle che sembravano delle demo improvvisate sono diventate le tracce che andranno a comporre la tracklist dell'album, composto da 10 canzoni.

I Greta Van Fleet saranno anche tra i gruppi di supporto del tour mondiale dei Metallica, che toccherà varie nazioni tra 2023 e 2024.