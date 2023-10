I Green Day suonano in mezzo ad un'apocalisse zombie nel video del nuovo singolo

A poche settimane dal ritorno dei Blink-182 con il nuovo album, un’altra band del filone pop-punk si riaffaccia al mercato con un nuovo lavoro. Stiamo parlando dei Green Day, che da qualche giorno hanno annunciato “Saviors”, il nuovo album in uscita il 19 Gennaio 2024.

Per l’occasione, la band capitanata da Billie Joe Armstrong, ha anche pubblicato il primo singolo “The American Dream is Killing Me”, accompagnato da un video musicale che si avvicina all’atmosfera di Halloween, un tempismo non casuale visto che tra pochi giorni si celebra la festa pagana famosa in tutto il mondo.

Nel videoclip, in cui si vedono i tre componenti del gruppo suonare nel bel mezzo di un’apocalisse, con zombie e persone che lanciano moltov, si mischiano elementi dei classici film noir a scene più crude.

Il cantante ha raccontato che “The American Dream is Killing Me” è stato uno degli ultimi brani scritti per il nuovo album, ma ha immediatamente lasciato una buona impressione a tutti in quanto “rappresenta uno sguardo al mondo in cui tradizionalmente il sogno americano non funziona per molte persone,anzi, fa male a molti”. Come avvenuto anche in altre circostanze, quindi, ci aspetta un album anche politico: durante l’ultimo tour lo stesso Billie Joe Armstrong non ha esitato ad attaccare frontalmente l’ex presidente americano Donald Trump.