Green Day, stasera ai Magazzini Generali il concerto intimo: la possibile scaletta

In attesa di vedere i Green Day agli iDays di Milano 2024, la band di Berkeley stasera terrà nel nostro paese un concerto davvero speciale ed intimo, ai Magazzini Generali davanti a pochissimi fortunati che nella giornata di ieri sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto per questo evento nel club milanese.

Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool infatti in questi giorni stanno tenendo dei piccoli concerti in luoghi con poca capienza prima del tour più importante che prenderà il via in estate e che come detto poco sopra celebrerà i loro più grandi successi. Solo qualche giorno fa, i Green Day si sono esibiti al Bataclan di Parigi e proprio da questo live possiamo capire quella che potrebbe essere la possibile scaletta del concerto di stasera:

American Idiot

Holiday

Look Ma, No Brains!

1981

The American Dream Is Killing Me

Burnout

Longview

Welcome to Paradise

Geek Stink Breath

Stuart and the Ave.

Christie Road

Letterbomb

Boulevard of Broken Dreams

Brain Stew

St. Jimmy

Warning

Revolution Radio

She

Oh Love

Basket Case

Father of All...

Minority

Jesus of Suburbia

Good Riddance (Time of Your Life)

Ricordiamo che i biglietti per il concerto dei Green Day agli iDays di Milano 2024, dove si esibiranno dopo i Nothing But Thieves, saranno in vendita alle ore 10:30 del prossimo 10 Novembre su Ticketone e sulle principali piattaforme di rivendita.