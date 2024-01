Green Day, ecco a voi il nuovo singolo 'One Eyed Bastard'

A poco più di due mesi dalla pubblicazione del primo singolo di Saviors dei Green Day, la band capitanata da Billie Joe Armstrong ha finalmente rilasciato l'ultimo pezzo di rappresentanza dell'album da 15 tracce, in arrivo il 19 gennaio 2024.

L'ultimo singolo del quattordicesimo album in studio si chiama One Eyed Bastard e potete ascoltarlo alla fine di questa notizia, dove troverete il player di Spotify puntato proprio sulla nuova canzone del trio di Berkeley.



Con i suoi 15 inediti, Saviors è il primo album in studio dei Green Day dal 2020 e sarà accompagnato anche da un tour nordamericano 'ibrido', in cui verranno celebrati anche gli anniversari numero 30 di Dookie e numero 20 di American Idiot.

A giugno 2024, invece, i Green Day saranno agli iDays di Milano, dove verranno celebrati i loro due album storici, ma è molto probabile che ci sarà spazio anche per Saviors e i suoi singoli.

Con i suoi quasi 3 minuti, One Eyed Bastard ha già raggiunto e superato i 500.000 ascolti su Spotify ed è stato preceduto nella campagna promozionale dai singoli The American Dream is Killing Me, Dilemma e Look Ma, No Brains.



Ma adesso tocca a voi: l'avete ascoltato? Cosa ne pensate dell'ultimo singolo dei Green Day?