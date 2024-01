Green Day, show nella metropolitana di New York: concerto a sorpresa con Jimmy Fallon

La metropolitana di New York non è nuova a sorprese di questo tipo. Se qualche anno fa erano stati gli U2 ad improvvisare un concerto a sorpresa nella metrò della Grande Mela, qualche ora fa è toccato ai Green Day che nella giornata di domani pubblicheranno il nuovo album “Saviors”.

Bille Joe e soci, in compagnia di Jimmy Fallon, hanno improvvisato un concerto acustico nei pressi della fermata che porta al Rockefeller Center, dove viene registrato il Tonight Show di Jimmy Fallon. Il presentatore e la band punk rock, dopo aver tolto il travestimento, hanno improvvisato un set acustico comprensivo di Basket Case, American Idiot, Look Ma, No Brains! e Dilemma, ma anche cover dei Bad Company e dei Kiss. Inutile dire che l’esibizione della band è stata ripresa dai passanti ed i social sono stati letteralmente inondati di filmati.

Nella giornata di ieri intanto i Green Day, che faranno tappa in Italia agli iDays, hanno annunciato che durante il tour di Saviors suoneranno per intero gli album Dookie ed American Idiot, oltre che ovviamente una selezione di brani tratti dal loro ampio repertorio.

In attesa di poter ascoltare il nuovo album, vi rimandiamo alla nostra notizia sul singolo One Eyed Bastard tratto da Saviors dei Green Day.