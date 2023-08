Il Greek Freak fa spettacolo: nuove Nike dedicate ai fratelli Antetokounmpo

Il Greek Freak Giannis Antetokounmpo firma l'ennesima collaborazione con Nike, dopo le splendide Nike Zoom Freak 5 nelle tinte "Game Royal" e "University Red", ma l'ultima fatica del brand col baffo è dedicata a entrambi i fratelli.

La Nike Zoom Freak 5 "Five the Hard Way" è la quinta e per ora ultima collaborazione del fenomeno greco con i laboratori della casa di Beaverton e con la particolare palette scelta omaggia i fratelli Tahanasis, Kostas e Alex. Realizzata in pelle e mesh, è principalmente color latte con un enorme swoosh verde, metà in tessuto e metà impresso sul bordo della suola, richiamando a sua volta la parte a contatto col terreno, color lattementa, e intervallata da uno spessore rosa. Il pull tab è bianco all'estremità, mentre la parte inferiore del dorso è celeste come i lacci e metà degli occhielli.

Le nuove Nike Zoom Freak 5, neanche a dirlo, saranno proposte solo in store selezionati e probabilmente solo per il mercato americano. Online dovrebbero essere proposte a circa 130 dollari. Il lancio dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, ma comunque entro la fine dell'anno 2023.

Nel frattempo, avete dato un'occhiata alle nuove Nike Kobe 8 in edizione speciale per celebrare il Black Mamba in occasione del Kobe Day 2023?