In Grecia è iniziata la 'rivolta del telo da mare': spiagge gratis per tutti!

Una delle mete perfette per l'ultimo bagno al mare della stagione estiva è senza dubbio la Grecia. Se avete in programma di recarvi in vacanza nell'Egeo (o se lo avete già fatto nelle ultime settimane), potreste aver visto una delle tante "rivolte del telo da mare" sulle spiagge greche. Ma cosa sono, esattamente?

Quelle in corso nelle spiagge della Grecia dall'inizio dell'estate sono delle vere e proprie proteste contro gli stabilimenti balneari messe in atto dai cittadini greci. Rinominate satiricamente dalla stampa come "rivolte del telo da mare", queste ultime vogliono contrastare la cementificazione delle spiagge greche e il caro-prezzi per ombrelloni e sdraio.

L'idea alla base delle proteste è quelle di prendere d'assalto le spiagge con i propri teli mare, occupare gli spazi più vicini al mare senza acquistare un ombrellone o una sdraio e trascorrere un pomeriggio completamente gratis sulla sabbia. In più, i partecipanti a queste manifestazioni hanno messo in atto un'altra protesta: quella contro i locali del litorale, a loro volta ritenuti troppo costosi da molti bagnanti, che li considerano delle classiche "trappole per turisti".

Come spiega la BBC, la protesta è nata nel mese di maggio nelle isole Cicladi, in risposta all'enorme afflusso di turisti degli ultimi mesi. Tra agosto e settembre, però, essa si è estesa al resto della Grecia e alla Turchia, al grido di "reclama la spiaggia!". A prendervi parte non sono i turisti, ma i locali, che si sono sentiti "forzati" a pagare per l'accesso a tutte le spiagge del litorale, a causa della progressiva privatizzazione di quest'ultimo.

Il problema è più profondo di quanto sembra: la riduzione numerica delle spiagge libere in Grecia non è solo un problema per i turisti low-cost, ma anche per tutti i locali. Il Paese mediterraneo, d'altro canto, sta ancora attraversando una situazione economica difficile e non si è mai ripreso dalla crisi del debito del 2014.



In queste condizioni, non tutte le famiglie greche possono permettersi di pagare per trascorrere un pomeriggio in una spiaggia privata, anche se quest'ultima si trova a pochi passi da casa loro. Da qui l'idea di reclamare l'accesso gratuito alle spiagge - pubbliche o private che siano - per i cittadini greci.