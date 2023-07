Il primo grattacielo orizzontale al mondo arriva a Dubai: si trova a 100 metri di altezza

Mentre a Las Vegas viene inaugurato l'edificio sferico più grande del mondo, Dubai risponde alla metropoli americana del peccato con un'altra architettura estrema destinata a svettare per decenni nello skyline della città degli Emirati Arabi. Stiamo parlando del primo grattacielo "orizzontale" al mondo!

Il grattacielo si chiama One Za'abeel, ed è un complesso mixed use progettato da Ithra Dubai LLC con il prestigioso studio giapponese di architettura e design di Nikken Sekkei, da anni al centro dei piani di riqualificazione urbana delle maggiori città della penisola araba. Il complesso ha un'area di 530.000 metri quadri e, ovviamente, si distingue per la sua forma decisamente inusuale, soprattutto per gli standard per un grattacielo.



L'edificio, infatti, è composto da due grattacieli verticali, del tutto simili a quelli che compongono lo skyline di molte città di tutto il mondo. Questi ultimi, però, sono collegati da un terzo grattacielo, posizionato in orizzontale tra gli altri due, come se si trattasse di una passerella. Il terzo grattacielo è infatti chiamato "The Link" ed è un passaggio lungo 226 metri e collocato a poco più di 100 metri di altezza, al di sopra di un'autostrada.



Attenzione, però: definire "The Link" come una semplice passerella sarebbe riduttivo. Si tratta infatti di un vero e proprio grattacielo orizzontale, del tutto paragonabile per dimensioni e servizi ospitati ai due edifici che lo sostengono lateralmente: oltre al camminamento che collega le due torri di One Za'abeel, infatti, abbiamo diversi bar, negozi e ristoranti (undici in totale, per accontentare anche i più golosi), ma anche boutique di alta moda, spazi benessere, terrazze panoramiche e, ovviamente, una piscina a sfioro sullo skyline di Dubai.



Il grattacielo orizzontale è pensato per essere un vero e proprio complemento per le due torri verticali, la One Za'abeel Tower e la One Za'abeel The Residences: quest'ultima, come spiega il nome, è un edificio essenzialmente residenziale, alto circa 235 metri e spalmato su 50 piani; la prima, invece, è un hotel da 68 piani, alto 300 metri e con diverse sale conferenze e spazi di lavoro disponibili sia per i suoi clienti che per i residenti dell'altra metà del complesso. The Link fornisce dunque negozi e altre attività al complesso One Za'abeel, in modo che chi vi vive possa svolgere qualsiasi attività senza uscire dalle tre torri che lo compongono.