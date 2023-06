Niente grattacieli a Parigi: il municipio vuole preservare il paesaggio della città

Il volto urbano di Parigi torna a cambiare profondamente. Mentre il Centre Pompidou chiude per cinque anni, le autorità della capitale francese hanno promulgato un blocco alla costruzione di nuovi grattacieli in tutta la città, che potrebbe evitarne la trasformazione in una metropoli dal paesaggio moderno sulla falsariga di Londra e New York.

Come spiega su Twitter Emile Meunier, Consigliere Comunale di Parigi e Presidente della Commissione Urbanistica e Alloggi della città, "il nuovo piano urbanistico di Parigi segna la fine dei grattacieli e fa tornare gli edifici ad altezze ragionevoli. È il risultato concreto del lavoro delle vostre eletti e dei vostri eletti del partito ecologista!".

Il limite di altezza degli edifici è fissato a 37 metri, o 12 piani, e in realtà non è nulla di nuovo per l'enorme metropoli dell'Île-de-France, che da sola conta una popolazione di ben 2,19 milioni di abitanti. Al contrario, la limitazione era già stata approvata nel 1977, salvo poi essere abolita nel 2010 dall'allora sindaco Bertrand Delanoë, il quale aveva proposto un nuovo limite per i grattacieli parigini, pari a 180 metri per gli edifici a scopo lavorativo e a 50 metri per quelli a scopo residenziale.

L'approvazione del piano urbanistico è in piena polemica con lo studio di archistar Herzog & De Meuron, che ha in programma di realizzare la cosiddetta Tour Triangle, un grattacielo quasi completamente in vetro nel cuore della città. Herzog & De Meuron non ha ancora commentato il nuovo piano urbanistico parigino, che però potrebbe porre fine all'avventura architettonica della torre.

Alta esattamente 180 metri (il massimo concesso con la regolamentazione precedente), la Tour Triangle sarebbe stata il terzo edificio più alto di tutta Parigi, ed è stata criticata dai cittadini e dagli attivisti per l'ambiente e il paesaggio, che l'hanno definita come una rovina per il panorama parigino. La costruzione della Torre è iniziata nel 2021, dopo più un decennio di rinvii. L'edificio doveva essere completato nel 2026, ma ora non sappiamo se i lavori saranno effettivamente portati a termine.