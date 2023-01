I Grammy omaggiano i Nirvana: la band di Cobain e Grohl riceverà un premio speciale

Anche quest’anno, durante la cerimonia dei Grammy Awards, la Recording Academy renderà omaggio a molti artisti con il classico premio alla carriera, che viene conferito a coloro che hanno lasciato una traccia importante nella storia della musica.

I destinatari del Lifetime Achievement Award 2023 sono i Nirvana, The Supremes , Nile Rodgers, Slick Rick, Ma Rainey, Bobby McFerrin e Heart's Ann Wilson e Nancy Wilson.

A spiccare tra i nomi è sicuramente la band capitanata dal compianto Kurt Cobain, già entrato nel 2014 nella Rock’N’Roll Hall of Fame in quanto simbolo della generazione grunge di Seattle. A ritirare il premio probabilmente saranno il bassista Kurt Novoselic ed il batteria (ora frontman dai Foo Fighters) Dave Grohl che proprio di recente ha annunciato che la sua band continuerà a suonare nonostante la morte del batterista Taylor Hawkins.

Tra gli altri premi che saranno assegnati durante la cerimonia ci sarà il Trustees Award che sarà dato a Henry Diltz, Ellis Marsalis e Jim Stewart, il Technical Grammy a Andy Hildebrand ed il premio Best Song for Social Change, per cui ancora non è stato annunciato il destinatario. L’annuncio potrebbe però arrivare a stretto giro.

La cerimonia di consegna si terrà alla Crypto Arena il 5 Febbraio 2023.