Google e Universal Music discutono l'utilizzo ufficiale di voci IA degli artisti

La timeline che stiamo vivendo è destinata a lasciare il segno nel modo in cui vengono creati i contenuti di cui fruiamo a livello di intrattenimento, a partire dalla rivoluzione dell'intelligenza artificiale. A tal proposito, sembra proprio che Google e Universal Music stiano discutendo la possibilità di far diventare "ufficiale" la musica IA.

Sì, avete capito bene: quella a cui qualcuno si riferirebbe utilizzando il termine "musica deepfake" potrebbe presto venire autorizzata da una casa discografica di spicco. A tal proposito, fonti come Financial Times e Gizmodo riportano che tra l'azienda di Mountain View e la ben nota Universal Music sarebbero in corso importanti discussioni in merito a questo possibile scenario.

L'obiettivo da parte delle due realtà coinvolte sarebbe quello di stringere un accordo affinché sia possibile concedere in licenza le voci IA degli artisti in modo ufficiale, così come le relative melodie, affinché qualcun altro possa sfruttare il tutto per generare canzoni mediante intelligenza artificiale.



D'altronde, per chi avesse vissuto su Marte in questo periodo, non si tratta di un'idea nuova. Ad esempio, l'artista Grimes consente già di usare la sua voce IA, andando poi a dividere 50/50 le royalties. Questo tipo di annuncio è arrivato dopo che, nella prima metà del 2023, un falso brano IA con le voci di Drake e The Weeknd è diventato virale e ha scatenato un ambio dibattito sulle nuove possibilità offerte dai sistemi di intelligenza artificiale.

Non sorprende, insomma, che le case discografiche vogliano correre ai ripari e anzi guadagnare da tale opportunità. Tuttavia, chiaramente si fa riferimento a un ambito controverso, che sicuramente non vede d'accordo tutti gli artisti (nonostante in realtà la generazione di brani mediante IA potrebbe potenzialmente generare royalties per questi ultimi senza che essi muovano un dito: ad esempio, dunque, determinati rapper, noti per effettuare un ampio numero di collaborazioni, potrebbero quantomeno essere interessati a voler approfondire la vicenda: nell'ambito rap il pagamento dei featuring è d'altronde questione nota).

In ogni caso, ciò che secondo le fonti sarebbe in fase di discussione tra le parti è la creazione di un tool per replicare le voci degli artisti mediante IA (ribadiamo a partire da voci e melodie in licenza). Ovviamente verrebbero dunque corrisposte delle royalties agli artisti coinvolti, un po' come sta tentando di fare la succitata Grimes. L'approccio sarebbe dunque per certi versi vicino a quanto visto col modello MusicGen di Meta, che non troppo tempo fa abbiamo utilizzato per effettuare un test relativamente alla generazione di una potenziale "sigla di Everyeye" a partire da suoni in licenza.

Vale la pena esplicitare che, come ben potete immaginare, sin da questi primi dettagli iniziali si sta facendo riferimento alla possibilità per gli artisti di scegliere di fare parte del "programma" o meno, ma capite bene che, nel caso in cui il tutto dovesse concretizzarsi, anche solamente l'adozione dell'IA da parte di pochi nomi noti potrebbe potenzialmente sconvolgere il mercato in modo importante, "costringendo" poi magari altri artisti, per questioni di rilevanza, a dover "salire sul carro".



In ogni caso, le fonti per ora fanno riferimento solamente a una prima fase di negoziati, dunque sembrano esserci ancora un buon numero di nodi da sciogliere e non è chiaro se poi alla fine il tutto andrà in porto o meno. Tuttavia, potremmo essere all'alba della "musica deepfake ufficiale", cosa che potrebbe portare a una marea di featuring improbabili. Il dibattito in merito alla possibile ulteriore virata del mondo discografico verso la quantità piuttosto che verso la qualità è immancabilmente già iniziato, comprendendo anche importanti figure del settore.

Ad esempio, a inizio agosto 2023 Robert Kyncl, CEO di Warner Music Group, si è espresso sull'IA, opponendosi per certi versi al rendere "ufficiale" l'utilizzo di questa tipologia di strumenti. Nell'ambito di una earning call, infatti, Kyncl ha spiegato che "non c'è niente di più prezioso per un artista della sua voce". "Proteggere la loro voce è proteggere il loro sostentamento e proteggere la loro persona", ha continuato il CEO di Warner Music Group, spiegando che quantomeno, se proprio gli artisti vorranno diffondere la loro voce in questo modo, dovranno avere totale libertà di scelta in merito. Tutto fa pensare, insomma, che questa non sarà di certo l'ultima volta in cui si discuterà della "musica deepfake ufficiale".