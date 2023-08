Gnocchi, lasagna e pizza: ecco i piatti italiani con il nome più difficile per i turisti

Conoscete il piatto più richiesto dell'anno, i naengmyeon? Se non sapete nemmeno come pronunciare il nome di questi particolarissimi spaghetti freddi nordcoreani, non siete i soli: al contrario, un sito web ha stilato una classifica dei cibi con i nomi più difficili da pronunciare da parte degli italiani e dei turisti che arrivano nel Bel Paese.

La classifica è stata redatta da Preply, una nota piattaforma per l'apprendimento delle lingue online diffusa in tutto il mondo. Per la sua lista, Preply si è basata sul numero di ricerche della pronuncia corretta di ogni piatto su Google, trovando dei risultati davvero interessanti sia riguardo alla cucina italiana che sugli italiani all'estero.

Per esempio, gli gnocchi sono il piatto italiano più difficile da pronunciare per gli stranieri: ogni anno, infatti, sono circa 545.000 le persone che ricercano la pronuncia corretta dell'iconico piatto di origine sorrentina. Al secondo posto, invece, è il ragù alla bolognese a creare problemi ai turisti, specie a quelli anglofoni: colpa del fatto che la salsa venga semplicemente chiamata "bolognese", con un bel po' di storpiature, in tutti i Paesi anglosassoni.

Terzo posto per la pizza, un piatto semplicissimo da pronunciare e ormai di dominio internazionale, ma che a quanto pare genera diversi problemi nei turisti e negli appassionati di lingue esteri. La classifica, poi, continua con altri classici della tradizione italiana, come la bruschetta, la lasagna, la focaccia, il tiramisù, le fettuccine, le pappardelle, il calzone, le orecchiette e il cappuccino. Nell'elenco troviamo anche gli arancini, anche se, data l'eterna disputa sul nome corretto di arancini e arancine, non ci sentiamo di biasimare chi ne cerca online la pronuncia perfetta.

Per gli italiani all'estero, invece, il piatto più difficile da pronunciare è la paella, con 1.080 ricerche ogni anno. La specialità spagnola, insomma, sembra generare non pochi dubbi negli avventori italiani. Secondo posto per la quinoa, un cibo sempre più in voga e che è stato per secoli alla base della dieta degli Inca. Conclude il podio la quiche lorraine franco-tedesca, con poco più di 100 ricerche l'anno.