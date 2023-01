Glass Onion: la villa del film di successo di Netflix è in vendita, ma ci sarà da fidarsi?

Glass Onion è già un film da record, diventando in meno di due settimane la terza pellicola più vista di sempre su Netflix. Come ogni instant-cult che si rispetti, anche la nuova fatica di Rian Johnson e Daniel Craig ha delle location iconiche, come la gigantesca villa in Grecia del miliardario Miles Bron, che oggi è finita in vendita sul web.

L'edificio, al cui interno è ambientata buona parte della pellicola targata Netflix, è infatti apparso su Zillow, una piattaforma internazionale che si occupa di vendite di immobili di lusso. La casa, situata in una paradisiaca isola greca il cui intero territorio è parte dell'inserzione, rappresenta nel film la villa-comune di Miles Bron, miliardario della tecnologia vagamente ispirato a Elon Musk interpretato da Edward Norton.

Purtroppo, la villa non è un acquisto per tutte le tasche, poiché il suo costo è di ben 450 milioni di Dollari. Per questa astronomica cifra potrete però portarvi a casa un complesso composto da 17 stanze da letto, 22 bagni, sei piscine, una palestra e una spiaggia privata, per un metratura complessiva di circa 2.700 metri quadrati. Non solo: la casa ha aria condizionata e riscaldamento centralizzati, vari giardini e persino un rooftop con tanto di parcheggio, del tutto identico a quello che ospita la Porsche 918 Spyder Sports di Miles Bron nel film.

Ovviamente, l'inserzione ha generato un enorme buzz mediatico, tanto da essere stato visualizzata ben 365.000.002 volte nel giro di soli cinque giorni su Zillow. Con queste premesse, non è affatto improbabile che qualche offerta per la villa venga avanzata molto presto, magari con l'obiettivo di farne un hotel di lusso per amanti del thriller-comedy targato Netflix.

Una prospettiva molto intrigante, se non fosse che l'intera inserzione è un falso. Avete capito bene: quello apparso su Zillow è in realtà il risultato di una partnership tra il servizio di vendita di immobili e la stessa Netflix. Non a caso, al momento la proprietà è considerata "fuori dal mercato" sull'applicazione. La ciliegina sulla torta? il venditore della casa è Derol Zabinski, il vagabondo hippie che vive insieme a Bron nella location da sogno.