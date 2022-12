In Glass Onion c'è una mascherina molto particolare, la riconoscete?

Poco prima di Natale è arrivato su Netflix Glass Onion, il sequel di Cena Con Delitto - Knives Out con Daniel Craig, che si è candidato ad essere uno dei film di questo periodo natalizio. Nelle ore successive all'uscita in streaming, sul web sono iniziati a spuntare commenti, e molti hanno notato un riferimento esplicito a Lana Del Rey.

Come si può vedere sotto, in una scena si vede Kate Hudson indossare una mascherina che a molti potrebbe sembrare anonima, ma per altri ha il sapore di un dejavù.

I fan di Lana Del Rey non hanno perso occasione ed hanno immediatamente notato che la mascherina in questione è identica a quella a rete della popstar, che durante il Covid era finita al centro dell’ironia del web in quanto del tutto inutile a evitare il contagio. Le mascherine infatti hanno lo scopo di proteggere la bocca ed il naso dal virus, ma necessitano di essere completamente integre altrimenti le micro gocce possono entrare nell’organismo. A cosa serve quindi indossare una mascherina bucherellata? A nulla, avete capito bene.

Un semplice easter egg o un po' di sana ironia su Lana Del Rey? Non lo sappiamo, e probabilmente non lo sapremo mai. Resta il fatto che il dettaglio non è sfuggito ai fan. Ricordate che nella nostra sezione cinema è disponibile la nostra recensione di Glass Onion.