Girare il mondo in una mini roulotte e una Vespa Piaggio: la storia di Thomas Burick

Dopo due anni di COVID-19 e una guerra scoppiata in Ucraina, viaggiare è diventato sempre più difficile a causa dei costi alle stelle di mezzi di trasporto e alberghi, a qualcuno però basta un po’ di ingegno per girare il mondo a costo (quasi) zero. Guardate ad esempio questa mini roulotte agganciata a una Vespa...

Ovviamente oltre all’ingegno serve anche tanto spirito di adattamento: il designer Thomas Burick ha creato una minuscola roulotte che può essere trasportata da una mitica Vespa della Piaggio. Nel video di presentazione del progetto la Vespa utilizzata è a dir poco vintage, originale del 1962 (che ricorda la Vespa LEGO vista a EICMA 2022), perfettamente in tinta con la roulotte - che è realizzata in schiuma e fibre di vetro.

Thomas Burick era solito viaggiare in Vespa, a un certo punto della sua vita però ha sentito il bisogno di avere qualcosa di più comodo per poter fare lunghi viaggi, si è così ispirato a un vecchio trailer del 1947 per crearne uno tutto suo a misura di scooter. All’interno è possibile rannicchiarsi e riposare su un materasso, oppure sfruttare una piccola cucina mobile che offre diverse comodità. È possibile ripulire le stoviglie e persino utilizzare un minuscolo fornelletto a gas per un caffè al volo oppure un piatto di pasta. Che ne dite, vi piacerebbe viaggiare in questo modo?Nel frattempo vi ricordiamo che Vespa ha appena omaggiato il nuovo anno lunare del coniglio.