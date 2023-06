Giornata Mondiale degli Oceani: Samsung e la lotta alle microplastiche

La tutela dei mari è un obiettivo a cui, nel nostro piccolo, possiamo contribuire davvero tutti quanti, a partire da piccoli gesti quotidiani. Ce lo ricorda Samsung, con il suo impegno nel produrre dispositivi in grado di aiutarci a ridurre, ad esempio, lo scarico delle microplastiche.

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, fissata per il giorno 8 giugno 2023, Samsung ricorda il suo impegno per l'ambiente, che si esprime con una moltitudine di approcci differenti, a partire dalla partnership strategica con Patagonia, con cui il colosso sudcoreano collabora da tempo per affrontare proprio il problema dell'immissione in mare di microplastiche, sfociata recentemente nello sviluppo del programma Less Microfiber Cycle, un ciclo di lavaggio per le lavatrici Samsung che consente di ridurre il rilascio di microplastiche fino al 54% rispetto ad altri cicli. Oltre alla prevenzione, Samsung ha un ruolo attivo anche nella rimozione e nel riuso di plastiche dagli oceani: ogni anno, spiega l'azienda, "circa 640.000 tonnellate di reti da pesca vengono gettate via e abbandonate sul fondo degli oceani. Queste 'reti fantasma' fungono da trappola della fauna marina che vi rimane incastrata, danneggiano le barriere coralline e l’habitat naturale e possono persino finire ad essere cibo consumato dagli utenti".

Una quantità incredibile di plastica, a cui però può essere data una seconda occasione: "A partire da queste plastiche provenienti dall’oceano, Samsung ha sviluppato un materiale che dà loro nuova vita e che viene utilizzato nei diversi dispositivi mobile della linea Galaxy. Device che riflettono l’impegno costante dell’azienda volto ad eliminare la plastica monouso ed estendere l’uso di altri materiali eco-consapevoli, come il materiale riciclato post-consumo (PCM) e la carta riciclata". In questo contesto, ricordiamo il programma Galaxy For The Planet, di cui il materiale progettato da Samsung fa parte, che ha l'ambizioso obiettivo non solo di recuperare, ma anche di tutelare e prevenire, appunto, tramite stili di vita più consapevoli e abitudini più sostenibili.