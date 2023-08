Giornata Mondiale della Fotografia, Xiaomi: 'non è solo punta e scatta!'

Il 19 agosto 2023 si celebra la "Giornata Mondiale della Fotografia" e non è un caso che a celebrarla in maniera particolarmente attiva sia stata proprio Xiaomi, che con la sua partnership con Leica ha sfornato dei dispositivi in grado di primeggiare senza timore di paragoni nella street photography tramite smartphone.

Pensate che, come spiega il gruppo, ogni anno vengono scattate in tutto il mondo la bellezza di 1.81 trilioni di foto, pari a 5 miliardi ogni 24 ore: ciò significa che quando scatterete la vostra prossima foto, nel mondo altre 57.000 persone staranno facendo la stessa cosa nello stesso secondo.

Le proiezioni per il futuro non sono affatto al ribasso, con stime che guardano a oltre i 2 trilioni entro il 2030, tutto questo grazie al ruolo fondamentale che ha avuto lo smartphone nel consentirci di catturare i nostri ricordi più preziosi in pochi e semplici tap. Tuttavia, proprio per celebrare la Giornata dedicata alla fotografia, Xiaomi ci esorta a non limitarci a punta e scatta, proprio perché gli strumenti tecnologici che abbiamo tra le mani, con i giusti accorgimenti, possono consentirci di portare a casa anche pezzi di storia.

Xiaomi ha voluto regalarci otto preziosi consigli per migliorare la nostra capacita di catturare istanti di vita. Tra questi, i più importanti sono sicuramente personali, ovvero l'istinto, la capacità di comprendere il momento giusto e di catturarlo senza timore, ricordandoci che arte è anche e soprattutto capacità di saper raccontare e in questo caso immortalare una storia: se siete alle prime armi, quindi, affidatevi agli automatismi del telefono e concentratevi più sul contenuto che sull'outcome.

Terzo consiglio, se il vostro smartphone ha una modalità RAW o UltraRAW (uno di questi? Ve lo abbiamo raccontato nella recensione di Xiaomi 13 Ultra!), usatela sempre, in modo da rendere più semplici i ritocchi in seconda battuta senza perdere qualità. Ovviamente siate sempre sicuri di aver messo a fuoco il soggetto e vi basta un semplice tocco per ottenere il giusto focus, ma anche centrare la scena è fondamentale, perciò attivate la griglia sullo schermo: vi consentirà di rendere più equilibrati i vostri scatti. Se siete più in là con l'esperienza, provate a regolare manualmente l'esposizione, poiché vi metterà nelle mani uno strumento eccezionale per la creazione di opere d'arte di luci e ombre.

Settimo e ottavo consiglio vanno di pari passo. Il primo è quello di fare caso al "ritardo" nella cattura dopo aver premuto il tasto di scatto, quindi di imparare a regolarvi per avere sempre il timing perfetto. Se il vostro smartphone ha una modalità burst, o raffica, usatela: vi consentirà di ottenere una serie di scatti tra cui scegliere, molto utile in caso di scene in movimento e street photography.

Oltre agli esempi che abbiamo inserito nel testo, in calce troverete una splendida gallery di scatti realizzati da Carlo Cannarella, Community Manager di Xiaomi Italia con il suo smartphone Xiaomi.