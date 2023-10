Giorgio Morandi, apre la grande retrospettiva a Milano: date, orari e biglietti

Parte finalmente una delle migliori mostre del mese di ottobre 2023: si aprono a Milano le porte della grande retrospettiva dedicata a Giorgio Morandi, uno dei più grandi pittori del Novecento italiano. Ecco tutti i dettagli della mostra, intitolata semplicemente "Morandi 1890-1964".



L'esposizione ha aperto i battenti il 5 ottobre e continuerà fino al 4 febbraio 2024. La cornice che la ospita è quella del prestigioso Palazzo Marino, nel pieno centro di Milano e a pochi passi dal Duomo della città. La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 19:30, con una chiusura posticipata il giovedì fino alle 22:30. Invece, il lunedì la mostra resta chiusa.



I biglietti possono essere acquistati online sul sito web della mostra dedicata a Morandi e costano 15 Euro per gli adulti e 13 Euro per i bambini e per chiunque abbia diritto a una delle riduzioni previste dagli organizzatori. Il biglietto Open, cioè con data aperta, ha invece un costo di 17 Euro a persona. A questi, inoltre, vanno sommati i costi della prevendita online.



Morandi 1890-1964 è la più completa retrospettiva di sempre su Giorgio Morandi, uno dei più importanti artisti del Novecento italiano. Il pittore bolognese viene dunque omaggiato con una rassegna di circa 120 opere, già mostrate in passato al Metropolitan Museum di New York, alla collezione Peggy Guggenheim di Bilbao e al Pushkin di Roma. Curatrice dell'esposizione è Maria Cristina Bandera, una delle studiose di Morandi più note a livello internazionale.



Il corpus messo in mostra a Palazzo Reale vuole celebrare il rapporto tra Morandi e Milano, città dove l'artista ha trascorso parte della propria vita, e copre il lungo periodo artistico compreso tra il 1913 e il 1963, poco prima della morte del pittore bolognese. Il percorso espositivo è cronologico, ma comprende anche degli accostamenti mirati e inediti, raccontando l'evoluzione stilistica di Giorgio Morandi in 34 sezioni.