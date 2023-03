La pizza con farina di grillo firmata Gino Sorbillo, aspettate però a prendere i forconi..

Ormai è risaputo che la farina di grillo è legale, visti anche gli ampi dibattiti generatisi online, tra chi sembra aver capito a cosa si fa effettivamente riferimento e chi un po' meno. Al netto di quelle questioni, ciò su cui ci si può soffermare è invece l'effettivo sapore di una pizza con farina di grillo.

No, non l'abbiamo trovata in uno dei supermercati che vendono prodotti con farina di insetti. A mostrarla in modo pubblico è infatti stato nientemeno che Gino Sorbillo, pizzaiolo noto anche per via delle sue apparizioni in programmi televisivi come "La prova del cuoco". Tuttavia, non è esattamente come potreste pensare, in quanto in realtà Sorbillo non sta promuovendo in alcun modo la pizza con farina di grillo.

Nel post che accompagna il video pubblicato sul profilo Facebook Gino Sorbillo Artista Pizza Napoletana, infatti, si legge sin da subito: "Diciamo NO alla farina di grillo". Insomma, la posizione del pizzaiolo risulta molto chiara. Questo anche considerando che nel video coinvolto si vedono delle persone assaggiare fette della pizza, a cui vengono fatti i complimenti per essere state "coraggiose".

Inoltre, Sorbillo afferma che si tratta di "un'orrenda nuova frontiera", così come di non aver troppo "coraggio" per assaggiare la pizza con farina di grillo. In ogni caso, come potete ben immaginare, l'esperimento di Gino Sorbillo non sta di certo passando inosservato sul Web, finendo anche al centro della discussione tra i lettori del Corriere della Sera. Insomma, la farina di grillo, che ricordiamo è di recente stata approvata dall'Unione Europea per poter essere immessa in commercio, sembra essere destinata a far discutere ancora a lungo.

Al netto di quelle che risultano le opinioni sul sapore dei prodotti legati alla farina di grillo, è bene prestare attenzione a ciò che si legge sui social media in merito a questo ingrediente. A tal proposito, potrebbe interessarvi approfondire al meglio l'argomento anche mediante Facta, portale di fact checking che si occupa di smentire le fake news che purtroppo circolano in merito a questa tipologia di prodotti. Per il resto, potrebbe interessarvi anche prendere visione di quanto pubblicato sul portale ufficiale del Parlamento Europeo, in cui viene approfondita l'immissione sul mercato del tutto.