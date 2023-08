Gigi Buffon dice addio al calcio: un calciatore, un'icona, una leggenda

Tra le sirene dell'Arabia Saudita con 30 milioni sul piatto e la sua famiglia, Gigi Buffon ha scelto la sua casa: finisce così la carriera da calciatore di uno dei più grandi portieri nella storia del calcio che, con il coraggio di un leone, ha lottato tra i pali fino alla bellezza di 45 anni.

Una carriera da record, la sua, ricca di soddisfazioni e traguardi, tra cui 6 Coppe Italia, 7 supercoppe italiane e 11 scudetti (di cui uno revocato), ai quali si aggiungono campionato e supercoppa francesi nella sua singola stagione di militanza nel Paris Saint-Germain, una Coppa UEFA con il suo amato Parma e persino una coppa Ali della Vittoria per la squadra vincitrice della Serie B, istituita proprio l'anno della retrocessione della Juventus nella serie cadetta.

Al roboante palmarès delle competizioni per club si aggiunge lo storico mondiale del 2006, per il quale ha ottenuto anche il grado di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Oltre a ciò, come miglior portiere ha ottenuto l'ambito premio individuale agli Oscar del Calcio della AIC per ben 16 volte ed è stato più volte premiato anche dalla IFFHS e dalla UEFA, sempre con lo stesso ruolo.

Con i bianconeri in totale ha disputato 19 stagioni, con una sola pausa nel 2018-19 per la sua parentesi francese, ma la sua carriera da professionista inizia nel 1995 per i gialloblù del Parma, dopo essere stato promosso dalle giovanili della squadra ducale. Passò alla compagine torinese solo nel 2001, per la cifra monstre di 75 miliardi di lire, record di spesa per la Juventus per un singolo calciatore (superato solo nel 2016 con l'acquisto di Higuain per 90 milioni di euro), nonché primato assoluto come costo di cartellino per un portiere fino al 2018, quando è stato superato da Becker (75 milioni) e Arrizabalaga (80 milioni).

L'addio ai bianconeri arriva nel 2021, con i quali decide di non rinnovare per provare una nuova sfida, la rivincita con il suo Parma in Serie B, chiudendo il campionato con una media di poco più di un gol a partita e conquistando il suo ennesimo record, i 500 clean sheet in carriera.

Oltre ai successi, però, il numero 1 di Carrara non ha mai nascosto il suo più grande rimpianto da calciatore, quella maledetta coppa con le orecchie mai conquistata e solo sfiorata con la sua Juve. Ma non sarà certo una riga in meno sul palmarès a cancellare l'incredibile carriera di uno dei più grandi campioni di tutti i tempi, una leggenda del calcio e un'icona dello sport italiano nel mondo. L'annuncio ufficiale dell'addio al calcio è arrivato mediante un post pubblicato sul profilo Instagram di Buffon nella giornata del 2 agosto 2023.