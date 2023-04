Dal Giappone alla Toscana: 50 bellissimi kimono del Sol Levante in mostra a Prato

Il matrimonio tra Italia e Giappone sembra procedere benissimo, almeno dal punto di vista culturale. Enorme è la proposta culturale legata al Sol Levante nel Bel Paese, specie in questi mesi: dopo avervi parlato della mostra sugli Yokai a Bologna, infatti, in Toscana parte un'altra esposizione a tema nipponico, stavolta dedicata ai kimono.

La mostra, intitolata "KIMONO - Riflessi d'arte tra Giappone e Occidente", si terrà tra il 29 aprile e il 19 novembre 2023 al Museo del Tessuto di Prato, ed è stata realizzata in collaborazione con il Museo della Moda e delle Arti Applicate di Gorizia e con il patrocinio dell'ambasciata del Giappone in Italia. Fanno inoltre parte dell'esposizione i cinquanta kimono maschili e femminili della collezione Lydia Manavello.



Per chi non lo sapesse, i kimono sono abiti tradizionali giapponesi, ma anche il costume nazionale del Sol Levante. Si tratta di vestiti a forma di "T", con linee dritte e che coprono tutto il corpo, prestandosi, per via delle loro grandi dimensioni, a diventare delle vere e proprie opere d'arte nelle mani dei più abili ricamatori. Quelli esposti a Prato sono tutti indumenti tradizionali e rituali risalenti alla prima metà del Novecento.



Scopo della mostra è quello di mostrare gli scambi culturali tra Europa e Giappone con opere che testimoniano i passaggi fondamentali di questo processo, tutte datata tra il XIX e il XX secolo. Viene così illustrato il fenomeno del giapponismo, ovvero della contaminazione artistica giapponese delle opere europee di Ottocento e Novecento. Se volete saperne di più sul tema, inoltre, a Torino sono in esposizione Hokusai e Hiroshige, due dei maestri più influenti dell'arte giapponese nel mondo.



Parallelamente, la mostra vuole raccontare il fenomeno dell'occidentalismo nipponico, ovvero l'influenza che l'arte occidentale ha avuto sul Giappone nel corso del tempo, simboleggiato proprio dai ricami dei kimono esposti al Museo del Tessuto. Questi ultimi, con le loro decorazioni stampate o in seta, testimoniano infatti l'attrazione giapponese per l'occidente, e in particolare per le avanguardie artistiche europee come il futurismo, il secessionismo e il cubismo di inizio Novecento.