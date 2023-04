Il Giappone protagonista a Torino: Utamaro, Hokusai, Hiroshige fino al 25 giugno 2023

Il Giappone è grande protagonista a Torino: fino al 25 giugno è possibile ammirare la mostra Utamaro, Hokusai, Hiroshige. Geishe, samurai e la civiltà del piacere.

Curata da Francesco Paolo Campione, direttore del MUSEC - Museo delle Culture di Lugano, in collaborazione con il MUSEC e con la Società Promotrice delle Belle Arti di Torino, l'esposizione vi guida all'interno di un percorso tematico suddiviso in nove sezioni con oltre 300 capolavori, alcuni mai presentati in Italia. Pensiamo alle stampe dei più grandi maestri dell’ukiyo-e quali Hokusai, Hiroshige, Utamaro, Kunisada, Yoshitoshi, Sharaku assieme ad armature di samurai, kimono, maschere teatrali, rare matrici di stampa, preziosi ornamenti femminili, sculture in pietra e stendardi provenienti dal MUSEC di Lugano.

Il percorso si apre con le “immagini del mondo fluttuante” (ukiyo-e), stampe xilografiche realizzate su matrici in legno, poi continua con le ricognizioni sui soggetti tipici dell’arte giapponese come ad esempio la natura vista nel suo aspetto più paesaggistico. Procedendo si incontrano le stampe raffiguranti guerrieri ed eroi della tradizione giapponese (musha-e), saranno inoltre esposti i cosiddetti libri dei guerrieri di Hokusai, capolavori di disegno in cui l'artista si muove fra la natura e il sovrannaturale.

La mostra Utamaro, Hokusai, Hiroshige. Geishe, samurai e la civiltà del piacere vi aspetta a Torino presso la Società Promotrice delle Belle Arti (viale Diego Balsamo Crivelli, 11), il biglietto intero open ha un costo di 17 euro, mentre l'intero+audioguida ha un prezzo di 15 euro. Diverse promozioni invece vi permettono di avere il ticket d'ingresso a prezzo ridotto, da 6 a 13 euro. Maggiori informazioni sul sito Vivaticket.