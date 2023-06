Giacomo Balla a Roma: dalla mostra al MAXXI alla riapertura della casa-studio

Mentre le Terme di Caracalla ospitano una mostra su Letizia Battaglia, un altro importantissimo centro della cultura e dell'arte capitolina accoglie un'esposizione d'eccezione. Stiamo parlando del MAXXI di Roma, dove l'8 giugno è stata inaugurata una mostra dedicata a Umberto Boccioni e Giacomo Balla.

L'esposizione, intitolata "Giacomo Balla e Umberto Boccioni. Rivoluzionari, Controversi, Futuristi!" è un chiaro omaggio ai due padri del Futurismo italiano, una delle correnti artistiche di maggiore influenza in tutta Europa nella prima metà del Novecento. La mostra è partita al MAXXI - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo l'8 giugno, e continuerà fino al 25 giugno 2023.



Si tratta dunque di una mostra "a tempo", pensata come sostegno e approfondimento per Casa Balla, un'altra iniziativa di enorme pregio dedicata al genio di Giacomo Balla, che riapre e restaura la casa futurista dell'artista e delle sue figlie, Luce e Elica: Casa Balla era sia l'abitazione di Balla che il suo studio, coniugando architettura, scultura e pittura in un miscuglio unico di funzionalità ed estetica.

La mostra del MAXXI è promossa da Arte.it Originals e da RAI Cultura, e consiste di due documentari esclusivi su Giacomo Balla e Umberto Boccioni, firmati da Piero Muscarà, Franco Rado e Eleonora Zamparutti. I due documentari si intitolano "Balla. Il Signore della Luce" e "Formidabile Boccioni", e durano poco meno di un'ora ciascuno. Se volete godervi per intero l'esposizione e visitare Casa Balla, che si trova in Via Oslavia, vi consigliamo di assicurarvi di avere almeno quattro ore a disposizione, visto che la distanza dell'abitazione dal museo è di circa 20 minuti a piedi o con i pezzi pubblici.



I due documentari possono essere visionati liberamente nei giorni di apertura della mostra, ovvero da martedì a domenica, dalle 11 alle 19. Casa Balla, invece, resta aperta dal giovedì alla domenica, dalle 10 alle 19. La visita alla casa-studio è consentita solo a gruppi di un massimo di dodici persone e in accompagnamento ad una guida. I biglietti di Casa Balla costano 18 euro per gli adulti e 12 euro per i minori di 14 anni.