Da Gerry Scotti a Taffo: assegnati i Meme Awards 2023, tutti i vincitori

Anche nel 2023, sono tornati i Meme Awards, ovvero gli “Oscar dei Meme” che sono stati consegnati durante Memissima, il festival della cultura memetica organizzato e diretto da Max Magaldi che si svolge annualmente a Torino.

A trionfare è stato Gerry Scotti, che ha portato a casa la statua per il personaggio più memato d’Italia nel corso del 12 mesi precedenti.

Un trionfo non casuale, che arriva al termine di 365 giorni in cui lo Zio Gerry ha puntato molto sui social, al punto da diventare un caso studio con il suo “Gerryverso”, come soprannominato dai fan che hanno pubblicato sulle varie piattaforme, canzoni, film ed ovviamente meme con il volto di Gerry Scotti.

Oltre a Gerry Scotti, sono state premiate 12 pagine, ognuna per ciascuna categoria:

Categoria Memevertising: Taffo

Categoria Dank, Trash, Nonsense: Inchiestagram

Categoria Attualità: Filosofia Coatta

Categoria Politica: Giovanni Lindo Memetti

Categoria Reels: Dick di Dog

Categoria Video: Il Grande Flagello

Categoria Every Day: Madonnafreeda

Categoria Sport: Ufficialee

Categoria IGP: Lo Statale Jonico

Categoria Musica, Arte, Cultura e Spettacolo : Memini Biblicamente Accurati

Categoria Nerd : Jinzo Evocato

Categoria Scuola, Università e Lavoro: Memelinguistics

“Ho vinto il Meme Award di MEMISSIMA. Sono onorato, vuol dire che le persone che mi hanno votato hanno capito il mio divertimento nell’essere memato: sono felice quando al mattino i miei amici mi inviano tutti i meme che sono arrivati, io mi faccio la mia prima sana risata della giornata, con la mia faccia e i vostri meme. Grazie per aver pensato a me, e grazie al direttore artistico Max Magaldi. Grazie di cuore” ha commentato l’amato presentatore di Canale 5.