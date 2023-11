Gerry Christmas è l'album di Natale di cui avevamo bisogno: ringraziamo l'IA!

Il Re dei meme Gerry Scotti si dà al canto? Non proprio, ma Gerry Christmas è esattamente ciò di cui avevamo bisogno per entrare a pieno nell’atmosfera natalizia e farci dimenticare le hit americane.

E mentre Mariah Carey si è letteralmente scongelata ed è pronta a guadagnare la prima posizione delle classifiche con la sua “All I Want For Christmas is You”, l’8 Dicembre 2023 sarà disponibile per Warner music “Gerry Christmas”.



Disponibile sullo store di Warner al prezzo di 16,90 Euro per la versione autografata, Gerry Christmas viene descritta come il “risultato di un’equazione magica”: la voce del conduttore più amato e popolare (ed anche memato) della TV, si mischia alle hit natalizie (si, c’è anche All I Want For Christmas Is You) grazie all’intelligenza artificiale.

La tracklist è la seguente:

Intro Gerry Christmas

All I Want For Christmas Is You

Jingle Bells

Last Christmas

Have Yourself A Merry Little Christmas

Jingle Bells Rock

Santa Claus Is Coming To Town

Feliz Navidad

Do They Know It’s Christmas

Blue Christmas

Driving Home For Christmas

Il lavoro è stato portato avanti dallo stesso Gerry Scotti che, sfruttando uno dei trend più popolari su TikTok e X, si è avvalso dell’intelligenza artificiale per registrare questo album e mettere la propria voce sulle hit di Natale più popolari. Non vediamo l’ora di ascoltare cosa ne è uscito fuori.