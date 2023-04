Genova, la 'fugassa' sfida ogni record con 350 metri di bontà

Sono passati appena un paio di mesi dalla nuova pizza più grande del mondo, ma i genovesi hanno voluto lanciare un nuovo guanto di sfida, piazzando la parola record sulla loro mitica fugassa, apparsa per le strade della città in una veste speciale.

Genova ha ospitato una lunghissima tavolata di oltre 600 teglie (e 200 tavoli) tra piazza De Ferrari e via XX Settembre con il contributo di 14 maestri panificatori di Confcommercio. La focaccia alla sua massima estensione è arrivata alla bellezza di 350 metri di soffice oro lievitato per un peso di oltre una tonnellata.

L'iniziativa è stata organizzata da MSC per celebrare l'arrivo in porto della sua nuova ammiraglia, la MSC World Europa, che tra l'altro il "focaccione" supera in lunghezza.

La nuova nave rappresenta il fiore all'occhiello per la compagnia anche sul fronte tecnologico ed ecologico, poiché alimentata a gas naturale liquefatto, e sarà schierata proprio nel capoluogo ligure.

Dopo gli scatti e i video di rito, il fiume focaccia è stato poi distribuito tra i turisti e la gente del posto, tutti accorsi in strada per prendere parte a questo evento più unico che raro: 16mila porzioni ottenute, distribuite dai ragazzi degli istituti alberghieri Marco Polo e Bergese, mentre i volontari della Caritas hanno raccolto fondi per le persone meno fortunate e la focaccia avanzata sarà donata alle mense dell'organizzazione.

Raggiunto dai microfoni di RaiNews, il sindaco Bucci ha voluto scherzare raccontando la sua soddisfazione: "Non galleggia la nostra focaccia, ma sta bene negli stomaci dei genovesi".