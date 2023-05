Gaming e fashion si incontrano nei nuovi occhiali da sole Razersuperfuture

Razer e Retrosuperfuture hanno annunciato una nuova collaborazione battezzata “Razersuperfuture” curata da D-CAVE che porta al lancio del primo modello esclusivo di occhiali da sole in grado di fondere l’artigianalità italiana di Retrosuperfuture con l’estetica Razer.

Come si può vedere nella gallery presente in calce, la silhouette a mascherina si ispira ai capi d’abbigliamento sportivo con vibrazioni streetwear urbane. Il modello di occhiali da sole è caratterizzato da cerchi e aste in acetato su cui è montata un’ampia lente che offre copertura e protezione totale dal sole. La lente high-tech fotocromatica permette di utilizzarli sia all’interno che all’esterno ed è dotata anche di uno strato di protezione dalla luce blu.



“Razer non è estranea al mondo della moda, avendo collaborato con rinomati marchi del settore e lanciato le proprie linee di abbigliamento”, dichiara Addie Tan, Associate Director of Business Development di Razer. “Siamo entusiasti di collaborare con Retrosuperfuture alla realizzazione dei nostri primi occhiali, per vestire i gamer in ogni occasione, dalle sessioni di gioco alle loro attività quotidiane”.



“Dall’unione di Retrosuperfuture e Razer nasce questo modello di occhiali che racchiude in sé il meglio di del gaming e del fashion”, afferma Daniel Beckerman, CEO e fondatore di Retrosuperfuture. “Il risultato è un mix armonioso di stile e funzionalità, occhiali tecnici che non sono solo eleganti ma anche realizzati per resistere a intense sessioni di gioco”.



Gli occhiali, in limited edition, saranno disponibili dal 5 maggio 2023 al prezzo di 249€ esclusivamente su Razer.com e in alcuni punti vendita selezionati Retrosuperfuture.