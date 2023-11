Game of Thrones, tutte le volte in cui George Martin ci ha illusi sul sesto libro

Ormai è diventato un meme, anche se i fan dei romanzi di Game of Thrones non è che siano proprio contenti, perché George Martin ha pubblicato il quinto libro delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco nel 2011 e da quel momento ogni aggiornamento sul sesto sembrava allontanarlo sempre di più. Perciò ecco tutte le volte che il caro George ci ha illusi.

Cominciamo con il fatto che all'epoca George Martin aveva detto che per i prossimi due libri di Game of Thrones (devono ancora uscire il sesto e il settimo) ci sarebbe voluto meno tempo che per il quinto, addirittura dicendo nel 2012 che si aspettava l'uscita di The Winds of Winter per il 2014.

Poi è uscita la serie tv di HBO e il suo successo globale: George Martin a quel punto ha detto che era la priorità assoluta far uscire il sesto libro prima che Game of Thrones arrivasse alla sesta stagione.

Nel 2017 ha prima detto che non sapeva quale tra Winds of Winter e Fuoco e Sangue sarebbe uscito prima, ma ha poi confermato che aveva messo in pausa il sesto libro per concentrarsi sulla cronistoria dei Targaryen.

Nel 2019 George Martin ha iniziato a fare mea culpa sull'uscita del sesto libro, dicendo che si sarebbe concentrato solo su quello senza dedicarsi ad altri progetti. Poi però è iniziato lo sviluppo e la pre-produzione di House of the Dragon, di cui lo stesso Martin è uno dei creatori e produttori.

Nel 2021 ha detto che la pandemia lo ha fatto concentrare solo su Winds of Winter e che ha scritto tantissime pagine del romanzo.

A ottobre 2022 l'autore ha confermato che tre quarti del libro sono completi ma che è ancora lontano dal terminarlo. A dicembre ha aggiunto che gli mancano circa 400 o 500 pagine e che ne ha già scritte circa 1200. Qua infatti le ultime dichiarazioni di George Martin su The Winds of Winter.

A questo punto non proviamo nemmeno a fare previsioni, The Winds of Winter uscirà quando uscirà. È un po' come Godot, lo aspettiamo sempre. Anche perché George Martin ha annunciato 8 spin-off di Game of Thrones in sviluppo.

E secondo voi vedremo mai il sesto libro di Game of Thrones? Fateci la vostra previsione nei commenti!