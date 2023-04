Questo Game Boy fatto di LEGO è una replica perfetta, e potete costruirlo a casa!

Il Game Boy è un'icona indiscussa della cultura pop. La piccola portatile di casa Nintendo è così amata da essere stata omaggiata da una serie di opere dell'artista Connor Gottfried e, ora, anche dal noto "LEGO Master" Nick Lever, che sui social ha spiegato come realizzare una replica LEGO perfetta di un Game Boy.

Con un breve video pubblicato su YouTube, infatti, Nick Lever ha svelato la sua replica LEGO in formato 1:1 di un Game Boy Nintendo. Quella che sembra una build tutto sommato semplice ha richiesto tantissimo tempo al costruttore professionista, che ha spiegato: "questa build è il risultato di un'ossessione durata mesi per la creazione del modello LEGO più realistico possibile del mio amato Game Boy. Sono così orgoglio di questa costruzione e di condividerne le istruzioni con te, caro costruttore".



Lever ha anche aggiunto di essere un "grande fan del Game Boy fin da bambino. C'è qualcosa di speciale nella sua forma, nel suo peso, nel suo feeling che, pur senza essere un design poco amichevole per chi lo usa, potrebbe sopravvivere ad un colpo diretto di un cannone". La replica di Nick Lever, in effetto, è un atto d'amore per la portatile della Grande N, con tanto di crocino direzionale e pulsanti che possono essere premuti dall'utente, nonché di alloggiamento per le cartucce, anch'esse ovviamente fatte di LEGO.



Al momento, il modello del "LEGO Master" è in vendita su Rebrickable a soli 5,65 Dollari. Ovviamente, per quella cifra non vi porterete a casa il LEGO fatto e finito, ma solo le istruzioni per costruire il vostro Game Boy: se desiderate le singole parti, dunque, dovrete acquistarle a parte. Lever ha spiegato che "il design è composto da 364 pezzi, sole 115 parti diverse, molte delle quali così comuni che potrete trovarle a prezzo stracciato. Quasi ogni parte del Game Boy è rappresentata correttamente, dai pulsanti Start e Select a forma di chicco di riso e leggermente incurvati fino alla distintiva colorazione dello schermo, ottenuta posizionando una mattonella LEGO verde lime sotto una finestra trasparente con riflessi blu".