Da Gallipoli a Monza: i Luoghi del Cuore FAI 2022 uniscono l'Italia

A febbraio 2023 è stata rivelata la classifica finale dell'undicesima edizione dei Luoghi del Cuore FAI con riferimento al Censimento del 2022. L'iniziativa, condotta insieme a Intesa Sanpaolo, ha portato alla premiazione dei primi tre luoghi più scelti su oltre un milione e mezzo di voti.

A dominare dall'alto questa speciale classifica è la Chiesetta di San Pietro dei Samari nel Parco di Gallipoli, in provincia di Lecce, con i suoi ben 51.443 voti, seguita dal Museo dei Misteri di Campobasso, che si piazza al secondo posto con 32.271 punti.

Sul podio, al terzo posto, c'è la Chiesa di San Giacomo della Vittoria di Alessandria, con 31.028 voti.

La Top 10 di questa speciale classifica prosegue, poi, con Via Vandelli di Pievepelago (Modena), "la madre di tutte le strade moderne", e la Casa del Mutilato di Alessandria, rispettivamente al quarto e quinto posto.

Altrettanto apprezzate anche la Basilica dei Fieschi di Cogorno, in provincia di Genova, così come la Chiesa di Santa Maria di Castello, sempre ad Alessandria, "mattatrice" assoluta di questa annata. Non a caso è sempre in provincia di Alessandria, a Cremolino, l'ottavo posto, occupato da Castello e Borgo Medievale della cittadina dell'Alto Monferrato.

Chiudono il Villaggio operaio di Crespi d'Adda (Capriate San Gervasio, Bergamo) e Villa Mirabellino del Parco della Reggia di Monza. In totale i luoghi votati sono centinaia, uno più affascinante dell'altro, e vanno ad aggiungersi alle neoelette Bandiere Blu del 2023 per le spiagge migliori d'Italia. Dopotutto, il nostro splendido stivale vanta un patrimonio artistico e naturale unico al mondo, meritevole di essere protetto e valorizzato in ogni sua parte.