Il Galaxy Z Flip5 si veste in modo unico con le nuove card TOILETPAPER

A pochi mesi dall’annuncio dei pannelli per i frigoriferi BeSpole di Toiletpaper, Samsung ed il collettivo creativo fondato da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari annunciano di aver rinnovato la collaborazione per la creazione delle nuove card del Galaxy Z Flip5.

Le card con cui si potrà vestire in maniera unica il proprio smartphone sono tre: Lip, Lipstick e Roses, protagoniste di un mondo che prende vita sullo schermo dal momento che ciascuna di questa è dotata di tecnologia NFC. Inserendo la card all’interno della cover Flipsuit Case, lo schermo esterno del Z Flip5 sarà automaticamente aggiornato con una GIF originale.



Le card sono disponibili da oggi 18 Settembre sullo shop online di Samsung e nei punti vendita delle catene d’elettronica di consumo. Il prezzo è di 14,90 Euro per ciascun oggetto, mentre la FlipSuit Case costa 49,90 Euro.



“Siamo entusiasti e orgogliosi di presentare la terza collaborazione con TOILETPAPER”, ha affermato Paolo Bagnoli, Head of MX Marketing and Retail di Samsung Electronics Italia. “È un percorso che portiamo avanti sin dallo scorso anno con Galaxy Z Flip4 e Z Fold4, passando anche attraverso le cover di Galaxy S23, perché Samsung e TOILETPAPER hanno in comune la stessa voglia di osare e andare oltre gli schemi. Un dispositivo unico e innovativo come Galaxy Z Flip 5 non poteva che dotarsi di un vestito iconico come quello degli artwork di TOILETPAPER”.