Galaxy Z Flip5 si veste con le opere d'arte di Keith Haring con le nuove splendide card

Continua la collaborazione tra Keith Haring e Samsung. Quest’oggi le due società hanno annunciato le nuove card per il Samsung Galaxy Z Flip5, che si veste con le opere d’arte del celebre artista dopo il Galaxy S23.

Complessivamente, sono tre le card a disposizione degli utenti, che permetteranno di rendere ancora più unico lo smartphone pieghevole grazie ai caratteristici personaggi bidimensionali ed i simboli stilizzati che rientrano nello stile dell’artista americano. Nella card Love trova spazio il famoso cuore sorretto da due uomini. In Music è presente un deejay che mette i dischi alla console ed in People trovano spazio due iconiche figure in movimento super colorate.

Le card sono dotate di tecnologia NFC ed inserendole all’interno della cover FlipSuit Case sullo schermo esterno dello smartphone comparirà una GIF originale, in continuità con l’artwork presente sulla card.

“Consentire una personalizzazione sempre maggiore dello smartphone e celebrare la creatività di queste vere e proprie opere d’arte e delle figure stilizzate di Keith Haring, simbolo di un’epoca, sono i motivi alla base di questa seconda collaborazione artistica, che ci rende estremamente orgogliosi” ha affermato Paolo Bagnoli, Head Marketing and Retail della divisione Mobile eXperience di Samsung Electronics Italia.

Le card sono disponibili da oggi sullo store di Samsung e nei punti vendita selezionati al prezzo di 14,90 Euro l’una, mentre la FlipSuit Case ha un prezzo di 49,90 Euro.

Ricordiamo che su queste pagine abbiamo pubblicato la recensione del Samsung Galaxy Z Flip5.