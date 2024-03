G-Shock Utility Black: icone diventano eco-friendly con cinturino CORDURA

Non c'è solo l'acciaio dei nuovi G-Shock Full Metal Polychromatic tra le chiavi di lettura dei suoi classici: Casio ha deciso di dedicare anche una serie ai più attenti all'ambiente con materiali eco-friendly.

Stiamo parlando della nuova G-Shock Utility Black Series con tre icone del brand che si tingono di total black, gli analogici GA2100 e GA700 e l'intramontabile digitale DW5600.

Le tre varianti offrono le medesime caratteristiche tecniche dei modelli di riferimento e sono disponibili sul portale ufficiale di Casio al prezzo di 120 dollari. Ciò che li distingue, invece, è la presenza di un cinturino realizzato in nylon CORDURA, marchio registrato di INVITSA, un tessuto definito come Eco Fabric, attento all'ambiente, versatile e resistente. Gli orologi della Utility Black Series sono tutti resistenti agli urti e impermeabili fino a 200 metri e 20 bar.

La retroilluminazione è presente sia per i display digitali che per le lancette dei due modelli ibridi. Il GA700 e il DW7600, oltretutto, offrono un'autonomia complessiva fino a 5 anni, mentre il GA2100 si ferma a 3.

Oltre al cinturino, a catturare l'attenzione è certamente la scelta dei colori, con quadranti completamente neri in tinta con il resto della cassa, a sua volta prodotta in resina, mentre la protezione superiore è realizzata in vetro minerale per tutti e tre i modelli oggetto di questa interessante rivisitazione.

