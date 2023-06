G-Shock, ma trasparenti: nuovo Clear Remix per il 40esimo Anniversario

Un 2023 decisamente esplosivo per Casio: dopo l'annuncio dei G-Shock Forgotten Future con finitura metallica, è arrivato il momento di un altro "salto nel passato" con la serie Clear Remix pensata per celebrare il 40esimo anniversario del brand giapponese.

Nomen omen, si tratta di una collezione di orologi della serie classica, intramontabili in edizione speciale con cinturino, quadranti e cassa completamente trasparenti.

Quattro modelli, tre dei quali in doppia colorazione, messi completamente a nudo, per gli appassionati del see-through a cui non è bastato visitare lo store Nothing di Londra, che spaziano dall'iconico quadrante ottagonale del 5040RX, presente anche in variante con cinturino metallico, ai più classici 6940RX e 114RX, tutti in resina trasparente. Tutti i modelli manterranno le feature specifiche modello per modello. Per esempio, il DW-5040RX-7 sarà provvisto di resistenza alle cadute e all'immersione fino a 20 bar, mentre il DW-6940RX-7 sfoggerà il suo tipico stile sportivo con resistenza fino a 200 metri, autonomia di 3 anni con una singola CR2016 e un peso di 72 grammi, per non parlare delle funzionalità avanzate dell'S114RX, dal calendario automatico alla sveglia, passando per il cronometro preciso fino a 1/1000 secondi.

L'edizione limitata Clear Remix sarà disponibile a partire da luglio 2023. I prezzi e l'eventuale disponibilità in Italia non sono ancora noti.