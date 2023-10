G-Shock, questo splendido GM-2100 è ispirato alla Via Lattea

Nella sua pluridecennale avventura sul polso degli appassionati, Casio ha proposto innumerevoli modelli della gamma G-Shock ispirati allo spazio o frutto di collaborazione con enti spaziali e aziende collegate a questo mondo, come il G-Shock DW6900 NASA Limited Edition e il nuovo GM-2100.

Si tratta di un'edizione limitata del grande classico al quarzo con una livrea studiata in collaborazione con Space Creation e China Aerospace interamente dedicata alla Via Lattea. Non a caso, infatti, si parla di una Milky Way Galaxy Edition, con una particolare colorazione del frontale metallico a tinte viola, fondo in acciaio con design che rimanda alla nostra galassia e cinturino traslucido. Oltre al particolare artwork dell'orologio, come da tradizione ricevono il trattamento speciale anche il contenitore metallico e il box in cartone, su cui la galassia stilizzata risulta particolarmente evidente.

Questo GM-2100MWG-1A è disponibile sul portale cinese di Casio a un prezzo di 1.990 yuan cinesi, circa 260 euro.

Inalterate le funzioni specifiche della serie, tra cui la resistenza agli urti, l'impermeabilità fino a 20 metri e l'illuminazione a doppio LED, oltre alle più classiche personalizzazioni della casa, dal calendario alle opzioni di formato ora (12/24) per lo schermo digitale, passando per i 5 allarmi giornalieri che possono essere impostati dall'utente.