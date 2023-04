G-Shock racconta 40 anni di storia con cinque 'Remaster' da urlo

L'annuncio dei primi G-Shock con Polar è stato solo un assaggio del 2023 della gamma rugged di Casio, che in queste ore ha presentato ben cinque nuovi prodotti per la serie Remaster Black.

Si tratta di una nuova linea che include, appunto, cinque orologi ognuno con le sue peculiarità. I modelli sono:

DW-5657RE

DW-6640RE

GA-114RE

GA-2140RE

DWE-567RE

Neanche a dirlo, tutti e cinque presentano un look total black e ognuno di essi è ispirato a una specifica icona del brand, per una Limited Edition che ricalca e commemora 40 anni di storia e tecnologia della casa giapponese, dagli albori del 1983 con il 5000 (il cui corpo detiene attualmente anche un Guinness World Record) al 2100 del 2019, passando per l'ibrido 6900, l'analogico e digitale del 1995.

Potete scoprire i cinque pezzi nel G-Shock Vault, ma vi anticipiamo qualche chicca, come per esempio il nome dei modelli che hanno raccontato la storia del brand nel corso degli anni disegnandone l'evoluzione dalla sua nascita alle più recenti innovazioni. Quanto ai materiali, la nuova serie Remasters è composta da resine bio-based per il corpo e il cinturino, ottenute da materiali organici come olio di ricino e mais, riducendo l'impronta di carbonio del processo di produzione della gamma.

Al contempo, l'imballaggio è realizzato integralmente con materiali a basso impatto ambientale, con cartone riciclato e inchiostro vegetale.