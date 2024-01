G-Shock senza paura nell'ultima collab con Toyota Team Land Cruiser

Dopo averci incuriositi con il reveal della nuova serie G-Shock Tone-on-tone, Casio è tornata al lavoro sulle sue collaborazioni di rilievo. L'ultima fatica è frutto di un lavoro a quattro mani per gli appassionati delle quattro ruote.

Il risultato è una rielaborazione di quanto già visto durante la presentazione del MUDMAN GW-9500: il GW-9500TLC-1DR è il nuovo pezzo da collezione creato da G-Shock insieme a Toyota Team Land Cruiser (TLC), un segnatempo completamente digitale, rugged come da tradizione del brand e riconoscibile per via di una livrea personalizzata. Il corpo, rigorosamente in bioresina riciclata, è completamente nero con accenti color "fango", per richiamare la natura offroad dell'orologio. Interrompono la continuità anche alcuni dettagli color rame, mentre il logotipo Team Land Cruiser Toyota Auto Body troneggia in bianco proprio sul cinturino.

Dal MUDMAN originale eredita tutte le principali funzionalità, tra cui la struttura Carbon Core Guard, il display duplex LCD e la resistenza all'immersione fino a 20 bar. Animato a energia solare e radiocontrollato, si tratta di uno dei pezzi pregiati della collezione G-Shock.

L'orologio, che potete osservare in tutto il suo splendore sulla pagina dedicata dello Store ufficiale Casio, arriverà sul mercato a partire dal mese di febbraio 2024. Per quanto riguarda il prezzo di lancio, si parla di una cifra di poco inferiore ai 500 dollari.