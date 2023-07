G-Shock 'Mudman' GW-9500, un nuovo re della resistenza al polso?

In un 2023 certamente carico di novità, Casio ha tirato fuori una sorpresa dietro l'altra, andando a riscoprire e rielaborare le vecchie glorie della serie G-Shock e offrendo nuove proposte come il reveal di G-Shock MT-G Aurora Oval, ma non è finita qui.

Entrati ormai nel vivo dell'estate, in questo primo, caldo assaggio di luglio, Casio ha svelato al mondo il nuovo G-Shock Mudman GW-9500, pronto a sondare nuovi limiti e imporre nuovi standard di resistenza nel mondo degli orologi sportivi. Il Mudman GW-9500 è un orologio da polso che entra a far parte della famiglia "Master of G", dotato di tutte le caratteristiche che ci si aspetterebbe da un orologio di questo tipo, dalla resistenza al fango a quella agli urti, per un dispositivo frutto di una totale riprogettazione della struttura interna, in modo da conferirgli robustezza di grado militare.

Inconfondibili le linee della serie, mentre sul frontale troneggia uno schermo LCD tradizionale con tecnologia Super Illuminator. Ma non lasciatevi ingannare: a bordo non ci sono solo funzioni classiche come il cronometro e l'orario mondiale, bensì anche delle feature esclusive come la ricezione di onde radio, il barometro, un termometro e una bussola digitale. Il nuovo Mudman arriverà sul mercato a un prezzo che dovrebbe attestarsi intorno ai 380 dollari e verrà proposto in tre colorazioni, ovvero la classica Military Green, la più conservativa Tactical Black e la sportiva Rescue Orange.