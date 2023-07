G-Shock guarda di nuovo alla Luna con una splendida Limited Edition NASA

Dopo averci mostrato il nuovo G-Shock "Mudman", Casio torna alla carica con un'eccezionale edizione limitata di uno dei suoi cavalli di battaglia, il DW6900.

In questa particolare veste Total White, il G-Shock DW6900 celebra la NASA e i suoi successi in campo spaziale, tra cui la conquista del nostro satellite.

Il G-Shock DW6900 è il quarto a rendere omaggio all'Agenzia Spaziale Americana e vanta tutte le specifiche del modello d'origine, tra cui la resistenza all'acqua fino a 20 bar (200 metri), la resistenza agli urti e la retroilluminazione per una perfetta leggibilità anche al buio. Cassa e cinturino sono rivestiti in polimero color bianco opaco, mentre il fondo è in acciaio come da tradizione. Il logo della NASA troneggia in rosso sul cinturino, mentre il passante sfoggia la bandiera a stelle e strisce. Sul lato opposto del cinturino, invece, si può leggere per esteso il nome dell'agenzia "National Aeronautics and Space Administration".

Proposto anche con un contest dedicato, il nuovo G-Shock DW6900NASA937 avrà un prezzo di listino di 130 dollari, con un'uscita indicata per il mese di luglio 2023.

