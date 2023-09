Ecco i nuovi G-SHOCK GMA-S2100MD, Casio stavolta punta tutto sul Rose Gold

Il 40esimo anniversario di G-Shock passa per i remaster dei suoi segnatempo più iconici, per remix trasparenti o in pieno stile anni '80 ma anche per nuove e intriganti proposte, come nel caso di questi interessanti GMA-S2100MD.

Questa nuova serie punta su un trio imperdibile dalle tinte monocromatiche per cinturino e cassa e una sola costante per tutti e tre, ovvero un prezioso e accattivante quadrante Rose Gold. I nuovi GMA-S2100MD-7A, GMA-S2100MD-4A e GMA-S2100MD-1A vengono proposti in bianco, nero e rosa e cercano di allontanarsi dalle classiche linee del brand, notoriamente più sportive, aggressive e pronte a tutto. In questo caso, guardiamo invece a prodotti più adatti alla vita urbana e con velleità maggiormente modaiole. Chiaramente ai più attenti non saranno sfuggiti i tratti in comune con la serie Casio G-SHOCK GA-2100, ma si tratta comunque di un'evoluzione che guarda evidentemente a un target completamente diverso.

Dalla serie di chiara ispirazione traggono poi anche diverse funzionalità, tra cui il supporto fino a cinque sveglie giornaliere, a 31 zone orarie, a cronometro e conto alla rovescia. Completano la scheda la resistenza fino a 20 bar e la retroilluminazione con tecnologia Super Illuminator LED. I nuovi GMA-S2100MD sono disponibili sul sito ufficiale a partire da 119 euro.