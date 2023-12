G-Shock, i nuovi 'Full Metal Polychromatic' sono un inno al colore

Un'annata letteralmente infuocata da parte di Casio, che si appresta a chiudere in bellezza questo 2023 dopo averci portato sulle stelle con il reveal del G-Shock ispirato alla Via Lattea.

La più recente fatica del brand giapponese è l'ennesima rivisitazione dei grandi classici, stavolta in chiave policromatica. Stiamo parlando della nuova serie G-Shock Full Metal Polychromatic, che celebra due modelli intramontabili con due variazioni cromatiche, tanto acciaio e uno splendido gradiente per il quadrante.

Disponibili in versione Steel e in versione Black, i modelli al centro di questa nuova collezione sono il G-Shock 2100 e il G-Shock 5000. Il primo è disponibile nella variante steel GMB2100PC1A e nell'alternativa di colore GMB2100BPC1A Black. A diversificarli sarà anche il gradiente per le tacchette segnatempo, rispettivamente in gamma fredda e calda. Quanto alla Serie 5000, invece, i modelli saranno il GMWB5000PC1 color acciaio e il GMWB5000BPC1 in versione più scura. In questo caso, trattandosi di un quadrante digitale, a essere colorata sarà la cornice, seguendo un gradiente freddo in entrambi i casi.

Nonostante le profonde variazioni dai rispettivi modelli di partenza, entrambi godono delle principali feature di serie. Tutti e due i modelli in acciaio sono venduti a 580 dollari, mentre le varianti black vengono proposte a 630 dollari.