G-SHOCK Forgotten Future, un salto nel passato e poi... ritorno al futuro

Il lancio del nuovo G-Shock MT-G Aurora Oval, evidentemente, non era l'unico asso nella manica per il brand, che punta agli appassionati di fantascienza con un tocco di stile retrò con la nuova collezione G-SHOCK Forgotten Future.

Quattro intramontabili pezzi da collezione, ispirati alle leggende del brand che hanno raccontato la storia degli ultimi decenni: partendo da questa base, G-SHOCK si è lasciata ispirare dai classici di fantascienza sfornando una linea piena di personalità, assolutamente riconoscibile per via della colorazione metallizzata di ogni elemento degli orologi, dal cinturino al quadrante. Reimmaginati in chiave sci-fi, potremo scegliere gli iconici DW5600, GA700, GA2200 e il particolare GA2100 con il suo corpo ottagonale, tutti metallizzati con verniciatura a vapore e con tecnologia Super Illuminator con retroilluminazione ad alta luminosità.

Soprattutto, tutti saranno identici nelle caratteristiche e nella resistenza rispetto ai modelli originali, conservando, per esempio, per il GA700FF-8A, la resistenza in acqua fino a 20 bar e l'innata robustezza, oppure per il GA2100FF-8A l'inconfondibile comfort e la particolare leggerezza. Quanto ai prezzi, il GA700, il GA2100 e il DW5600 vengono proposti sullo store americano di Casio Uniti a 120 dollari, mentre per il GA2200 ne serviranno 160. In Italia, invece, attualmente sono presenti a catalogo solo il DW5600 e il GA2100, entrambi a 119 euro, ma non ancora disponibili per l'acquisto.