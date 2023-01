Questo è il primo G-SHOCK con costruzione metallica di lusso

Casio è un marchio leggendario nel mondo dell’orologeria, non solo per la presenza nella sua linea del migliore orologio economico da acquistare. L’intero portfolio si distingue sugli scaffali dei negozi, ma a spiccare resta la gamma G-SHOCK che, proprio in questi giorni, ha accolto in famiglia l'orologio Full Metal GMB-2100.

Non ci sono più modelli esclusivamente in resina dal design appariscente sul sito Casio: a esattamente 40 anni dalla vendita del primo G-SHOCK, la linea vede l’introduzione del primo modello con costruzione metallica completa dall'aspetto lussuoso.

Si tratta di Full Metal GMB-2100, erede del DW-5000C e aggiornamento del GM-2100 del 2021. Questo orologio presenta cassa, lunetta ottagonale e cinturino in acciaio inossidabile, dal design aerodinamico e minimalista. Vistoso per gli appassionati, elegante agli occhi di tutti, resta comunque un orologio incredibilmente resistente agli urti, con modulo combinato analogico-digitale, profilo compatto e capacità di operare correttamente anche a una profondità nominale di 200 metri in acqua.

Come se non bastasse, l’approccio moderno si manifesta nel supporto a Smartphone Link e alla luce LED Tough Solar. Dall’applicazione su telefono Casio Watches è possibile sincronizzare rapidamente l’orologio all’orario di oltre 300 città, attivare dei promemoria e altro ancora. Con una precisione di ±15 secondi al mese, infine, resta un orologio sempre affidabile.

La versione argento (GMB-2100D-1A) ha un prezzo di 550 dollari, mentre le versioni Oro Rosa e Nero sono vendute a 600 dollari, sia online che presso i punti vendita partner.