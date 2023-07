L.G.R. per CUPRA: la nuova collezione di occhiali da sole tutta Made in Italy

CUPRA, il celebre marchio automotive catalano, continua a esplorare il mondo lifestyle attraverso collaborazione eccellenti. Oggi il brand torna a lavorare con L.G.R. lanciando tre nuove versioni di occhiali da sole.

Dopo il successo della prima collezione, CUPRA e L.G.R. danno vita a una nuova collaborazione che combina le prospettive di design uniche di entrambe le realtà. Tre i nuovi modelli della collezione L.G.R. per CUPRA: Tribe, Reunion Metal Explorer e Nomad II, tutti progettati e realizzati in Italia. L.G.R. infatti costruisce a mano ogni montatura con materiali di alta qualità, col fine di realizzare prodotti autentici e raffinati.

In particolare il Tribe si fa notare per via del suo stile aviatore con doppio ponte in metallo leggero, il perfetto mix di stile e comfort. Il Reunion Metal Explorer sono una versione moderna degli iconici occhiali aviatore Reunion di L.G.R. grazie alla fusione di metallo leggero e acetato di cellulosa, il perfetto equilibro fra stile e utilità. Infine il Nomad II offre una montatura esagonale in metallo, aste sottili, ponte in metallo e frontale acetato lucidato a mano. La reinterpretazione di un classico per non passare inosservati.

“Oggi presentiamo una nuova generazione di prodotti al mondo. La combinazione dell'artigianalità che contraddistingue L.G.R e dello spirito innovativo di CUPRA hanno dato vita a una collezione che cattura l'essenza di entrambi i brand" ha dichiarato Sven Schuwirth. Direttore Operativo di CUPRA. "Ouesti occhiali da sole non sono un semplice accessorio, ma una dichiarazione dello spirito moderno che entrambi i brand condividono”

“Questa collaborazione rappresenta un'emozionante fusione di due mondi, in cui 'artigianalità degli occhiali incontra l'avanguardia dell'innovazione automobilistica. Proprio come le nostre montature meticolosamente realizzate a mano esaltano lo stile e la visione di chi le indossa, i veicoli CUPRA ridefiniscono i confini delle prestazioni e del design su strada. Insieme, intraprendiamo un viaggio condiviso all'insegna di passione e di ricerca incessante dell'eccellenza. Preparatevi ad abbracciare la libertà di vedere ed essere visti sotto una luce completamente nuova", ha aggiunto Luca Gnecchi Ruscone, fondatore di L.G.R..