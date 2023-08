Nel futuro del Milan c'è anche l'organizzazione di concerti

Il Milan vuole anche organizzare eventi musicali e di grande intrattenimento. La squadra rossonera, infatti, ha presentato la domanda per il cambio di ragione sociale in ottica nuovo stadio, che dovrebbe sorgere a San Donato Milanese.

La notizia è stata riportata da Il Giorno, e subito ripresa dalle principali quotidiani di settore. La vicenda sarà discussa in Consiglio Comunale il prossimo settembre, ma il Comune ha già ricevuto la notifica dell’intenzione da parte della squadra rossonera di organizzare in totale 45 eventi all’anno: alle 19 partite che gli uomini di Pioli giocheranno in casa, si aggiungeranno quelle di Champions League e della Coppa Italia (circa una decina). A ciò si aggiungeranno circa quindici eventi extra, d’intrattenimento e musicali.

Non è da escludere che anche l’Inter, che sta lavorando ad uno stadio proprietario che potrebbe sorgere a Rozzano, decida di fare lo stesso. I lavori per gli impianti proprietari ancora non sono partiti e le due squadre milanesi sono alle prese con le pratiche burocratiche.

Nel corso della stagione appena iniziata, il Milan ha sostituito Paolo Maldini con Mooneyball, un algoritmo il cui nome deriva dal film “MoneyBall - L’Arte di Vincere” con protagonista Brad Pitt e che ha consigliato i dirigenti con l’acquisto dei giocatori.